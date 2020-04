Fisco: ipotesi Isa sospesi e notifiche rimandate

10:33

Si avvicina il momento del decreto ‘Aprile’, ovvero il pacchetti delle misure per aziende, lavoratori e professionisti relativo al mese che volge al termine. L’ipotesi sarebbe in realtà di dividere le misure e varare subito il decreto per famiglie imprese e lavoratori, mentre le semplificazioni sarebbero rimandate a un secondo momento.

Tra le proposte allo studio, come riporta ilsole24ore.com, ci sarebbe la sospensione degli Isa, ovvero lo strumento che ha sostituito gli studi di settore. Inoltre, l’intenzione attualmente sarebbe quella di bloccare cartelle e accertamenti esattoriali a partire dal primo giugno, per un periodo che potrebbe arrivare fino al 30 settembre prossimo.