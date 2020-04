Schermi protettivi e segnaletica: in Inghilterra l’agenzia di viaggi che rispetta la distanza sociale

11:39

Nel Regno Unito una rete di agenzie di viaggi ha iniziato ad attrezzarsi per aprire il punto vendita in linea con le norme sul distanziamento sociale. E anche se le regole nel dettaglio saranno molto probabilmente diverse da Paese a Paese, le modalità con cui Tailor Made Travel ha deciso di allestire i punti vendita potrebbero non differire molto dalle agenzie di viaggi di gran parte dell’Europa nei prossimi mesi.

Le agenzie della rete saranno attrezzate con schermi installati sui banconi, ma non solo. A terra sarà presente la segnaletica per mantenere il distanziamento. Inoltre le postazioni saranno collocate in modo da garantire la sicurezza anche tra impiegati. Questi ultimi inoltre saranno dotati di guanti.



Come riporta ttgmedia.com, l’obiettivo è di essere pronti nel momento in cui sarà possibile ripartire.