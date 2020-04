Ergo Assicurazioni, sconto sulle polizze Rc riservato al trade

10:23

Ergo Assicurazione Viaggi ancora più vicino al trade in un momento particolarmente difficile per il settore. La compagnia ha messo a punto un’azione a sostegno di agenzie di viaggi e tour operator mirata alle polizze di Rc professionale, in emissione e in fase di rinnovo, offrendo una riduzione del premio annuale pari a un dodicesimo dell'importo.

Ergo supporta così i partner con uno sconto dedicato a tutti gli assicurati, vecchi e nuovi. In base alla promozione, tutte le polizze Rc che dal 1° maggio 2020 verranno rinnovate o sottoscritte ex novo, beneficeranno di uno sconto pari a un mese in omaggio sui 12 assicurati. L’offerta è dedicata ai molti tour operator e agenzie di viaggi che hanno scelto di stipulare la polizza Rc professionale con Ergo.



La compagnia si sta occupando di gestire le polizze per viaggi non usufruiti, cercando di venire incontro alle esigenze dei clienti e delle agenzie anche per polizze dove, in presenza della garanzia ‘Annullamento’ dove la compagnia ha già corso un rischio, non sarebbe possibile alcun tipo di intervento.

Ergo prevede poi un’estensione della validità della polizza in corso, originariamente stipulata per un periodo più breve, per quanti si trovino ancora all’estero.



Dario Giovara (nella foto), direttore generale, precisa che: “L’obiettivo primario è manifestare vicinanza al settore e questa nuova iniziativa è un tassello della nostra politica. Ergo Assicurazione Viaggi non è interessata a lanciare prodotti basati su richieste estemporanee o emotive. Rinnoverà quanto si è rivelato consolidato ed efficace garantendo ai partner una grande solidità finanziaria. Coerenza, affidabilità, che oggi si esprimono soprattutto in risorse che gestiscono il portafoglio esistente ma che dopo questa fase comprenderanno la valutazione di ulteriori prestazioni e modelli distributivi, attualmente fortemente opzionali”.

Daniela Panetta, della direzione commerciale, aggiunge: “Lo sconto sulla Rc, polizza obbligatoria per legge, esprime la volontà di essere vicini a operatori e agenzie in modo efficace, tangibile. Non un servizio erogato ma un vantaggio per il loro budget. Con questa promozione vogliamo manifestare la nostra vocazione di partner concretamente presente”.