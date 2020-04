08:04

I giorni bui della crisi non sono riusciti a sconfiggere la voglia di resistere del mondo del turismo. Dai grandi gruppi alle piccole e piccolissime realtà, tutta la filiera sta dimostrando una grande resilienza, in attesa di tempi migliori.

E, a tutti i livelli, in questi mesi di lockdown si è cercato di parare i colpi, inventandosi soluzioni e proponendo sorprese ai propri clienti, fidelizzandoli e costruendo con loro il futuro.



Numerose le iniziative messe in atto da agenzie di viaggi e catene alberghiere, che non hanno perso tempo per cercare di riavvicinare i clienti con idee ad hoc.

Una panoramica delle idee più innovative messe in atto dagli attori del comparto turistico è disponibile su TTG Italia del 27 aprile, online anche sulla Digital Edition.