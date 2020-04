Nasce il movimento delle adv Lombarde: le richieste alla Regione

di Martina Tartaglino

11:55

Si chiama MOV.I.AV, Movimento Indipendente delle Agenzie Viaggi della Lombardia e in pochi giorni ha raccolto le adesioni di più di 300 adv in tutta la regione e sta facendo sentire la sua voce. Le referenti e promotrici dell'iniziativa sono Michela Terzi (a sx nella foto) e Giusy Lodetti (a dx nella foto) due agenti di viaggio rispettivamente di Gorla Minore (Varese) e di Curno (Bergamo) che hanno deciso di scrivere al presidente della Regione Attilio Fontana e all'assessora al Turismo Lara Magoni una lettera chiedendo attenzione per il settore e la professione in questo momento e per il post-emergenza.

Nel dettaglio si pone l'accento su 5 strumenti: richieste di liquidità e cassa integrazione anche per attività con un solo dipendente, revisione della tassazione locale e regionale, istituzione di bonus vacanza e bonus pubblicità.



"Qualunque azienda, anche la più sana, difficilmente può restare viva e attiva, con un fermo totale di fatturato di minimo 12 mesi" dice Giusy Lodetti. "Amo questo settore e vorrei che sia il mio lavoro per tutti i prossimi anni" le fa eco Michela Terzi.