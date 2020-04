Tokyo: Olimpiadi a rischio anche nel 2021

di Oriana Davini

10:48

Olimpiadi a rischio anche nel 2021 e sempre per colpa del Covid-19: aumentano le voci autorevoli di chi inizia a dubitare dell'effettiva possibilità di svolgere i giochi di Tokyo, originariamente in programma per l'estate 2020.

Dopo il presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura, secondo il quale senza un vaccino contro il coronavirus sarà difficile poter dare il via alle Olimpiadi, arriva anche il parere di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi.



In un'intervista alla testata giapponese Nippon Sports, spiega Repubblica, il manager ha spiegato che se la pandemia non sarà sotto controllo, le Olimpiadi potrebbero non andare in scena nemmeno nel 2021, perché mancherebbero le necessarie garanzie di sicurezza.