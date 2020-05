Easyweeks lancia i seminari one to one per le agenzie di viaggi

08:00

Seminari di formazione sulle destinazioni ma in formula one to one: è la proposta lanciata da E-Week, l'operatore online di Easyweeks.

I seminari si terranno via Skype o Zoom, in giorni e orari concordati con gli adv, i quali avranno la possibilità di includere anche altri colleghi fino a un massimo di 10 partecipanti. Il focus sarà sulla destinazione richiesta, che verrà sviscerata per circa 45 minuti.



La partecipazione di gruppo, spiega Gianna Forlastro, managing director del t.o, "funziona per colleghi che collaborano o sono parte di un network. La formula risulta interessante e risponde alle necessità dell'auditore: siamo pronti a realizzare momenti formativi on demand". In arrivo ci sono anche aggiornamenti sulle partenze garantite con accompagnatore per fine autunno e inverno e un webinar sulla Lapponia finlandese con VisitFinland. O. D.