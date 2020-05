Patanè: “Servono aiuti immediati”

10:59

"Siamo in un momento drammatico, rischiamo di perdere l'80% del nostro fatturato, rischiamo di perdere la maggior parte dei nostri dipendenti finita la cassa integrazione perché le imprese rischiano di non esserci più”. Luca Patanè, presidente di Fto, lancia dai social un videomessaggio al ministro del Turismo Dario Franceschini.

Patanè chiede aiuti immediati e paventa che, in caso di assenza dello Stato, possano introdursi nel settore altre presenze.



“Abbiamo bisogno immediatamente di aiuti, abbiamo bisogno di finanziamenti che siano agevoli e accessibili immediatamente per salvare le imprese del settore e salvare i lavoratori” dice.



“Caro Ministro –aggiunge -, noi abbiamo contribuito in questi anni al successo del nostro Paese, abbiamo creato un modello che non vogliamo rompere. Non vogliamo che entri la criminalità in questo modello, non vogliamo che entrino i grandi gruppi stranieri e vogliamo preservare l'identità italiana del nostro settore."