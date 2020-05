08:03

Arriva sul mercato Viagger, la nuova rete di agenti di viaggio 'digitali', che operano senza l'ausilio del negozio fisico su strada. “Rispondiamo così ai nuovi modelli di consumo” racconta a TTG Italia Glauco Auteri, ex direttore marketing Francorosso-Viaggidea e responsabile PTS Uvet, tra i soci fondatori.

“In questi mesi ci occupiamo del recruiting e puntiamo a profili con esperienza, per arrivare a un team iniziale di 50 agenti ed essere operativi da settembre-ottobre” aggiunge Auteri.



Viagger non è un franchising, offrirà una normale collaborazione tra azienda e procacciatori d'affari. Gli agenti comunicheranno a distanza con i clienti, li incontreranno a casa o in un co-working, mentre sul fronte b2b avranno sul proprio pc tutti i normali sistemi di booking.



Gli altri fondatori sono Augusto Odone (ex Stars Be Original), un esperto di marketing come Diego Ricchiuti, mentre Lucia Locatelli, titolare di Kl Viaggi, sarà partner strategico.