Welcome Travel crea un strumento gratuito per la gestione dei voucher

10:28

Welcome Travel viene incontro alle esigenze delle agenzie del network con un software utile a gestire tutte le attività legate all’emissione dei voucher a fronte delle prenotazioni annullate in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Attraverso un intuitivo pannello di controllo - dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel (nella foto) - ciascun addetto vendite potrà produrre il format di consegna e il voucher, monitorare i buoni utilizzati e quelli in scadenza, oltre a ricercarli secondo vari parametri”.



Uno strumento per la gestione e il monitoraggio

Il nuovo strumento consente infatti di generare i voucher in modo rapido e intuitivo e, grazie a un sistema di archiviazione e di filtri di ricerca di semplice consultazione, di gestire e monitorare l’elenco dei buoni attivati e le relative scadenze.



Grazie al contributo dell’avvocato Criscione, consulente legale di Welcome Travel, è stato possibile individuare tutte le possibili casistiche e delineare così i relativi format di voucher e moduli a disposizione delle agenzie, in modo da poter soddisfare qualsiasi esigenza, dai voucher pacchetti e viaggi d’istruzione a quelli per i biglietti aerei, ferroviari e marittimi, fino a quelli per la vendita di servizi alberghieri.



Tool gratuito per le adv

Lo strumento fornito dal network consente anche di creare il modulo di consegna, indispensabile per la corretta gestione della procedura di rilascio del voucher. “L’applicativo - specifica Apicella - sarà fornito a titolo gratuito a tutte le agenzie del network quale iniziativa a sostegno di questo momento di grande difficoltà”.