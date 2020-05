Jump pronto per ripartire: l’offerta sull’Italia

11:39

Un aiuto per le agenzie sul fronte dell’offerta di viaggi in Italia, il segmento che secondo il mercato sarà il principale per la prossima estate. Jump annuncia le misure messe a punto durante il lockdown per essere pronti per la ripartenza ed essere al fianco delle agenzie di viaggi.

“La piattaforma - spiega l’amministratore delegato Leonardo Rosatelli (nella foto) - può aiutarli in questa fase delicata presentando numerose strutture in Italia, destinazione che più di altre sarà scelta per le vacanza 2020, anche con prodotti JUMP P+us, il brand che identifica le strutture contratualizzate direttamente da noi.”



In queste settimane, il tour operator ha integrato la piattaforma con alcuni servizi per la prenotazione, oltre ad aver realizzato una serie di webinar per le agenzie di viaggi. Tra le innovazioni inserite, la possibilità di filtrare le offerte visualizzando solo le tariffe rimborsabili: un elemento particolarmente prezioso in un momento in cui la possibilità di recedere senza costi dalla prenotazione è vista dai clienti come fondamentale.



Inoltre è stata inserita la possibilità di monitorare i livelli di gradimento delle strutture sulla base anche dei giudizi die clienti su altre piattaforme, senza dover uscire dal sistema Jump.