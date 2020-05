Fiavet in audizione al Senato: “Fondo perduto ed estensione cig per salvare le agenzie”

12:42

Estensione della cassa integrazione in deroga e aiuti a fondo perduto. Queste le richieste avanzate al Governo dalla presidente di Fiavet, Ivana Jelinic. Intervenendo in Commissione Commercio e Turismo del Senato, la presidente ha chiesto interventi mirati a sostegno della distribuzione, da subito messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus.

“Il settore delle agenzie sarà uno degli ultimi a uscire dalla crisi - ha dichiarato -. In questo momento stiamo chiedendo aiuti specifici che servono alle aziende del comparto per evitare il collasso del sistema”.



“Salvare le agenzie - ha sottolineato Jelinic - significa salvare una filiera intera”.



Le richieste

Nel suo intervento, si legge su AgCult, la presidente di Fiavet ha chiesto quindi “l’estensione più a lungo possibile della cassa integrazione in deroga; prevedere poi aiuti a fondo perduto, un tema imprescindibile per evitare che la situazione si complichi in maniera terrificante”.



“C’è poi - ha concluso - la proposta della creazione di un fondo strutturato emergenziale per il turismo, che potrebbe dare un lungo respiro e rimettere al centro la tematica della tutela dei consumatori”.