Federalberghi sui voucher: “Ora class action contro le Ota”

di Amina D'Addario

12:24

Federalberghi presenterà un esposto all'Antitrust contro le grandi piattaforme di prenotazione che, ha sostenuto il direttore generale Alessandro Nucara, "hanno rifiutato di applicare la legge italiana" sui voucher.

"Nelle prossime ore - ha spiegato intervenendo in una diretta streaming organizzata dal Parlamento europeo in Italia - presenteremo un esposto all'Antitrust e insieme a un fondo inglese abbiamo già messo al lavoro gli avvocati per mettere in moto una class action".



Criticando il comportamento delle Ota, Nucara ha poi aggiunto: "Confido che quando si presenteranno negli spazi europei come gli alfieri del turismo, si tenga conto di come in un momento di difficoltà si sono rapportate con le imprese e i lavoratori".