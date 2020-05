Welcome Travel, ecco come le agenzie si preparano a riaprire

09:35

Le agenzie di viaggi Welcome Travel si preparano a riaprire e la rete le affianca con strumenti anche più ampi rispetto alla normativa per garantire la totale sicurezza di clienti e lavoratori.

“In attesa del decreto che ci auspichiamo preveda l’apertura delle agenzie di viaggi il 18 maggio – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel (nella foto) - ci siamo già attivati per essere pronti in caso di via libera da parte del Governo”.



Il percorso formativo

Attraverso un webinar le agenzie Welcome hanno ricevuto indicazioni sui Dpi da utilizzare, le informazioni sulle modalità di gestione degli accessi al punto vendita e i dettagli sulla necessità di aggiornare il Duvri e dotarsi di un registro che riporti gli interventi di sanificazione e disinfezione dei locali effettuati.



“Abbiamo iniziato un ciclo di formazione sul tema spiegando alla rete, ad esempio, la differenza tra pulizia, sanificazione e disinfezione - spiega Apicella -, ma anche come i nuovi protocolli sanitari richiederanno aggiornamenti di documenti e procedure in tema di sicurezza sul lavoro, così come di doveri di informazioni verso i propri dipendenti”.



L'accordo per la disinfezione

Welcome Travel ha inoltre siglato un accordo quadro con la Rete Italiana Disinfestazioni per una disinfezione completa dei locali della agenzie del network che sceglieranno di aderire alla convenzione, col trattamento di tutte le superfici e della volumetria dei locali oltre alla pulizia del filtro dei condizionatori, al fine di eliminare completamente gli eventuali microrganismi patogeni presenti.



Al termine dell’intervento verrà emesso un certificato di avvenuta sanificazione sotto forma di vetrofania. “Il mondo – conclude Apicella - è stato profondamente stravolto dalla pandemia in corso, quindi è di fondamentale importanza proteggere i nostri clienti e tutti coloro che lavorano e collaborano con noi nonché rispettare le normative vigenti, in attesa di tornare #LiberiDiViaggiare”.