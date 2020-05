La lettera aperta del Comitato Agenti di Viaggio della Regione Piemonte

10:15

Una lettera aperta alle istituzioni per chiedere sostegno economico: è l'iniziativa firmata dal Comitato Agenti di Viaggio della Regione Piemonte (C.A.V.Re.P.).

Creato lo scorso 2 marzo "per dare voce alle esigenze di una categoria dimenticata", spiega Marco Naso, uno dei fondatori nonché titolare dell'agenzia Marco Viaggi Destinazione Vacanze di San Maurizio Canavese, il Comitato raduna un centinaio di adv indipendenti messe in ginocchio dal Covid-19.



"Chiediamo aiuti concreti e immediati con finanziamenti a fondo perduto, blocco dei pagamenti delle tasse, cancellazione di tutti i tributi fino a fine 2020 e campagne pubblicitarie di rilancio del nostro settore", si legge nella lettera.



La Regione Piemonte "ha previsto aiuti con finanziamenti a fondo perduto per parecchie categorie colpite dalla crisi quali bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e molti altri. Purtroppo le adv non figurano tra le categorie da aiutare". O. D.