Ergo Assicurazione: così cambieranno i viaggi

12:28

Maggiore ricerca del relax, salute al centro, tariffe più alte. Così cambieranno i viaggi dell’era post-Covid secondo Ergo Assicurazione Viaggi. La società ha descritto quelli che saranno i principali mutamenti del turismo non solo durante l’emergenza, ma nei prossimi anni. Il Coronavirus, infatti, è destinato a modificare l’approccio al consumo in molti ambiti anche quando l’emergenza vera e propria sarà chiusa.

Secondo Ergo, il relax e il senso di libertà avranno un ruolo ancora più determinante nella vacanza. Ma crescerà anche l’attenzione per la sostenibilità ambientale. Inoltre bisognerà fare in conti con tariffe aeree più alte, un fenomeno che potrebbe favorire il turismo di prossimità. E ovviamente la salute e la sicurezza saranno aspetti centrali nella scelta del viaggio.



“Il turismo come lo abbiamo vissuto sino ad oggi, probabilmente non tornerà più - afferma Dario Giovara, direttore generale di Ergo -. Crediamo infatti che dopo il Coronavirus crescerà il desiderio di molti viaggiatori di avere garanzie di sicurezza prima e durante il viaggio. I dati che ci arrivano dal Gruppo, presente in tutto il mondo, ci portano a riconsiderare anche le polizze assicurative in un modo nuovo, più vicino alle reali esigenze del viaggiatore. Per questo la compagnia sta lavorando a livello globale per adeguare i prodotti alle mutate esigenze e richieste dei clienti viaggiatori“.