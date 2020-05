‘ViaggiAmo Italia No Covid’, l’idea di Vivara Viaggi

di Oriana Davini

08:45

Un'app per segnalare l'Italia nascosta, con in evidenza le location No Covid: è il progetto ViaggiAmo Italia, lanciato dall'adv Vivara Viaggi di Bologna.

"Il 95% del nostro fatturato deriva dall'incoming, abbiamo clienti come i Musei Ferrari - spiega il titolare, Fabio Fabbri -. Non potendo essere operativi per via della quarantena, abbiamo deciso di lanciare un progetto immaginando quali potranno essere le esigenze del turismo dopo il Covid-19: così è nato ViaggiAmo Italia".



Location minori, ristoranti, monumenti e trattorie da scoprire abbandonando l'autostrada: "Si inserisce il punto di partenza e quello di arrivo e si scopre l'altra Italia lungo il percorso".



In arrivo, c'è anche una challenge dedicata ai cammini: "Dal 31 maggio al 2 giugno metteremo un contatore virtuale sul nostro sito: invitiamo tutti a camminare e inserire virtualmente i chilometri fatti nel contatore per raggiungere un milione. Se funziona, sfideremo anche agli altri paesi".