Expedia per gli hotel: potranno evidenziare le misure sanitarie

12:18

Parere favorevole per le linee guida dell'Ue riguardanti il Covid-19 e i protocolli di sicurezza per le strutture ricettive: Expedia plaude alle nuove indicazioni che regoleranno i viaggi nei prossimi mesi.

Anzi, il Gruppo sta introducendo la possibilità per le strutture ricettive presenti sul sito di evidenziare quali sono i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti: dal check-in senza contatto alla fornitura di disinfettante per le mani, da una maggiore pulizia alle misure di distanziamento sociale.



"Il nostro obiettivo - spiega Ana Perdigao, director government & corporate affairs Eu Southern Europe Emea di Expedia Group - è quello di promuovere la ripresa del turismo e l'attuazione di appropriati protocolli per la salute e l'igiene dei viaggiatori e lavoratori".