di Adriano Lovera

14:16

Il titolare del Mibact Dario Franceschini (nella foto) difende il decreto negli aspetti legati al turismo. Parlando in conferenza stampa, il ministro ha ribadito che il decreto “rilancio” appena approvato contiene “5 miliardi di euro destinati al turismo”, tra misure specifiche ed effetto di quelle generali.

Tra queste, un fondo di emergenza da 25 milioni di euro destinato ad agenzie e t.o., le cui regole verranno definite con le sigle del settore, ma che è parso subito una goccia nel mare. Tra gli altri elementi, Franceschini ha rimarcato come alle imprese turistiche sia garantita più flessibilità nella richiesta della Cig: non occorrerà aspettare il 1 settembre per richiedere quattro settimane aggiuntive, se si esauriscono in anticipo quelle accordate normalmente fino ad agosto.



“Con l'esenzione della prima rata Imu su hotel e stabilimenti e la proroga del credito d'imposta sugli affitti, andiamo incontro sia ai proprietari sia agli utilizzatori delle strutture” ha aggiunto. Per spingere le vacanze in Italia, pronto un fondo da 20 milioni destinato a un'apposita campagna marketing. Confermati i 600 euro per gli stagionali del turismo.