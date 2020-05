Il Mare Italia verso la rinascita sul prossimo numero di TTG Magazine

15:52

Tutti pronti a quello che oramai pare essere un nuovo inizio per il turismo italiano con un protagonista: il Mare Italia. Destinazioni, operatori villaggisti e non, hotel e spiagge stanno aspettando il calcio d’inizio per dare il via alla prima stagione estiva post Covid, che impone al mondo del turismo non solo un diverso modo di accogliere i turisti, ma una vera e propria rivoluzione nel pensare al prodotto turistico.

Lo racconta il prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online a partire da lunedì 18 maggio, all’interno di un ampio focus interamente dedicato al Mare Italia.



Fra i temi, le strategie messe in campo dai territori, le novità sulle spiagge e nei villaggi turistici, la vita dentro gli hotel e le proposte che gli operatori hanno preparato per tentare il rilancio in una stagione di rinascita.