Sono tutti pronti: destinazioni, operatori, alberghi e spiagge stanno aspettando che si concretizzi la promessa fatta dal premier Giuseppe Conte qualche settimana fa: “Andremo in vacanza, non sarà un’estate in quarantena”.

Su questa promessa le aziende hanno lavorato e stanno rifinendo un prodotto che possa coniugare sicurezza e libertà, relax e salute. Partendo dal mare.



Sul numero di TTG Magazine in distribuzione e online da oggi, 18 maggio, i protagonisti raccontano cosa si potrà vendere in agenzia, per rispondere alle richieste di clienti che, stanchi dei lunghi mesi di clausura forzata, sognano qualche giorno di vacanza il più possibile senza pensieri.



Alla base del lavoro di mete, operatori e hotel, non solo un diverso modo di accogliere i turisti, ma una vera e propria rivoluzione nel pensare al prodotto turistico.



Un nuovo inizio, anche se fra mille difficoltà. Sperando che per tutto il comparto segni una rinascita.



