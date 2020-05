Airbnb e l'estate italiana: ecco le mete preferite

12:47

Sono Sicilia, Sardegna, Puglia, Trentino Alto Adige e Costa Etrusca in Toscana e Lazio le mete che, per ora, sembrano essere le preferite dai nostri connazionali per l’estate alle porte. A individuare la rosa di destinazioni è Airbnb, che segnala come, in base alle analisi effettuate, “l’82% degli italiani quest’anno trascorrerà le vacanze in Italia, contro il 55% dell'anno scorso".

“Il distanziamento sociale e la flessibilità nelle cancellazioni saranno requisiti fondamentali per prenotare in serenità - osserva Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia -. Per questo puntiamo soprattutto sulla promozione delle oltre 120mila soluzioni indipendenti presenti sulla piattaforma e sulla possibilità di rimborso completo fino a pochi giorni dalla partenza, disponibile già oggi in oltre il 70% degli annunci”.



Più richieste per le case indipendenti

Per essere più tranquilli sul fronte del distanziamento sociale, il 62% dei clienti opterà per case indipendenti, ville o bungalow mentre solo il 7% sembra orientato alla scelta di un appartamento, contro il 17% dello scorso anno. Tra i servizi più ricercati la piscina supera per la prima volta il wi-fi, seguono possibilità di introdurre animali domestici, cucina accessoriata, jacuzzi e aria condizionata.



Sulla piattaforma di Airbnb attualmente sono oltre 64mila le case indipendenti con piscina, con l’offerta più ampia presente in Toscana, Sicilia, Puglia e Umbria.



Aumentano i soggiorni lunghi

Altra differenza rispetto alla scorsa estate riguarda la durata delle vacanze: sembra infatti, almeno per il momento, terminata l’epoca dei weekend mordi e fuggi e dei tour a tappe: il 66% delle ricerche riguarda soggiorni di durata superiore a una settimana (lo scorso anno era il 32%), mentre calano vistosamente le ricerche per il weekend (-70%).