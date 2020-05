Travelbuy apre 4 agenzie di viaggi

09:47

Due agenzie in Puglia, una nel Lazio e una in Lombardia: Travelbuy annuncia l’apertura di 4 nuovi punti vendita, scommettendo sul rilancio dell’intermediazione turistica. Una scelta in controtendenza in un momento in cui il settore sta affrontando i dubbi sulla ripresa.

“L’idea è di far aprire queste agenzie direttamente a settembre, dopo una formazione approfondita che tenga conto anche delle nuove dinamiche che il mercato presenta” commenta il direttore del network Alfredo Vassalluzzo (nella foto). Che aggiunge: “La nostra proposta attuale ha incontrato l’interesse di nuovi imprenditori che si sono messi in gioco in un periodo difficile come questo. Travelbuy, come ha sempre fatto, offrirà loro un ambiente performante in cui avviare l’attività e crescere”.