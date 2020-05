Editoriale: il turismo dimenticato

di Remo Vangelista

08:35

Sono bastate poche ore per capire che il Decreto Rilancio aveva deluso tutti. Le associazioni, le imprese e le singole agenzie di viaggi hanno letto il documento con attenzione e la rabbia è aumentata con il passare delle righe.

Ma come? Tante promesse e poi nulla o quasi. Su un provvedimento da 55 miliardi si poteva e si doveva trovare più spazio e attenzione ad un comparto così pesante. Perché diventa pesante quando si parla del valore del Pil. Un dato tanto citato a memoria dai vari politici di turno. Ma in realtà mai sufficientemente valutato.



Ora, di fronte alla riapertura delle attività gli organizzatori del Manifesto per il turismo e altre migliaia di piccole, medie e grandi aziende hanno deciso di fare sentire la loro voce.

Così non è possibile andare avanti, hanno detto.



Senza certezze, senza date precise (e non previsioni) sulle varie riaperture di voli e confini. Mentre i vicini di casa del Mediterraneo si stanno organizzando per recuperare traffico. O almeno ci provano dando norme, spazio e fiducia all’industria delle vacanze.



Serviva uno scatto d’orgoglio del settore e questo sta arrivando proprio in queste ore.



Adesso è il momento di non mollare e provare a riorganizzare l’esercito del turismo. Con operazioni chiare e nette, perché #cosinonripartiamo.