Agenzie Viaggi Regione Veneto: l’appello al Governo in un video messaggio

14:21

Le agenzie di viaggi del Veneto lanciano un appello disperato affinchè le autorità governative mettano mano a una situazione che sta diventando insostenibile. In un video messaggio pubblicato online a partire da oggi sui profili social degli agenti aderenti all'iniziativa, le ‘Agenzie Viaggi Regione Veneto’ ritengono che le istituzioni nazionali e regionali debbano rivolgere un’opportuna attenzione e prendere definitivamente consapevolezza delle peculiarità e delle particolari dinamiche lavorative e finanziarie del mondo dei viaggi che ne impediscono una ripresa immediata.

Il video ‘Uniti per ripartire’ coinvolge sette agenti di viaggi referenti delle singole province venete che lanciano un messaggio riferito all’intera categoria. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle caratteristiche del lavoro delle agenzie di viaggi, sulla grande professionalità e sulla competenza tecnica che, ad esempio, durante l’emergenza coronavirus hanno permesso di individuare le soluzioni che hanno garantito il rientro a casa di tutti i clienti in giro per il mondo” ha spiegato Monica Bozzetto, responsabile del gruppo ‘Agenzie Viaggi Regione Veneto -. L’invito alla classe politica è quello di esaminare in maniera approfondita le istanze del mondo delle agenzie di viaggi e di tutte le componenti della filiera turistica, dunque anche di tour operator, noleggiatori di pullman, guide, albergatori e ristoratori e di tutte le attività che contribuiscono a valorizzare l’offerta nazionale e internazionale. Occorre che al più presto vengano definite regole e aiuti concreti per favorirne la sopravvivenza e la ripartenza”.