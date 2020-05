Recovery Fund: anche il turismo nella ‘lista della spesa’

11:42

C’è anche il travel tra i settori cui potranno essere destinati i soldi del Recovery Fund. E non solo: considerata l’importanza del settore, il turismo potrebbe essere uno dei comparti preferenziali per gli investimenti.

Il suggerimento, secondo quanto riporta repubblica.it, sarebbe arrivato anche dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha individuato i viaggi come uno dei settori più colpiti dell’epidemia.



L’intenzione di impegnare i fondi in arrivo per il turismo è stata sottolineata anche dal ministro Dario Franceschini durante l’intervento alla trasmissione Porta a Porta. Il titolare del dicastero ha citato esplicitamente tour operator e agenzie di viaggi come i destinatari di una parte degli impegni economici.



Ma il Recovery Fund, stando alle regole, potrebbe anche essere utilizzato per le infrastrutture, con una possibile spinta al turismo.