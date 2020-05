Facebook sfida Amazon: nasce il negozio social

10:24

Il negozio diventa online. Anzi, social. A sferrare l’attacco al dominio di Amazon nell’ecommerce è Facebook, con l’ultima novità annunciata dal creatore Mark Zuckerberg proprio con un post sul suo social network.

L’ecommerce non è del tutto una novità per Facebook, che consentiva già di proporre prodotti in vendita. Ma ora il social fa uno scatto in avanti, diventando un sistema di ecommerce anche per piccoli negozi.



Facebook Shops

La novità si chiama Facebook Shops e consentirà, secondo gli annunci, di creare un negozio virtuale gratuitamente. Gli imprenditori potranno personalizzare la ‘copertina’ della propria pagina e far sfogliare agli utenti il proprio catalogo, eventualmente facendo un ordine.



Per il sistema di pagamento, come spiega repubblica.it, in Italia al momento gli acquirenti dovranno spostarsi sul sito web del venditore, mentre negli Stati Uniti si pagherà direttamente nell’app. I vari sistemi di messaggistica di ‘casa Zuckerberg’, come Messenger o WhatsApp.



Una delle principali novità è rappresentata proprio dal fatto che il sistema è completamente gratuito anche per il venditore. Un’opportunità che finora non era stata ancora offerta al mercato.



Opportunità per il travel

Per ora non sembrano esserci limiti per quanto riguarda le categorie merceologiche: anche il turismo, dunque, potrebbe rientrare all’interno dell’offerta di Facebook Shops. Soprattutto per i piccoli player che non potevano permettersi un sistema di ecommerce in grado di tenere testa ai big del settore.



Negli Stati Uniti, inoltre, è in arrivo anche Instagram Shops. Una novità non da poco se si considera che il social delle immagini è uno dei principali mezzi di promozione turistica. Secondo le anticipazioni, si potranno anche inserire tag sulle foto per acquistare direttamente quanto mostrato: e le potenzialità per il turismo, su questo fronte, sono enormi.