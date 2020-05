Giuseppe Conte: “Il turismo richiede ulteriori interventi”

13:02

“Siamo consapevoli che il settore del turismo richiede ulteriori interventi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’informativa alla Camera di questa mattina. Il premier, come riporta corriere.it, nel suo ampio discorso ha parlato anche del settore travel, ricordando soprattutto il fondo da 50 milioni di euro, il taglio dell’Ima e il discusso Bonus Vacanze.

Conte è poi intervenuto anche sul tema dei viaggi per la prossima estate, invitando gli italiani “a fare vacanze in Italia: scopriamo le bellezze che non conosciamo e torniamo a godere di quelle che conosciamo”. Ha poi aggiunto: “È il modo migliore per contribuire al rilancio”.