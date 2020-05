Innocenti, Fiavet Puglia, sottolinea l'impegno della Regione per il turismo

19:32

Si unisce anche Piero Innocenti (nella foto), presidente di Fiavet Puglia, all’elenco delle voci critiche nei confronti degli interventi del Governo per il turismo.

“Le azioni pensate dal Governo per venire incontro al comparto del turismo non sono sufficienti - afferma -. Occorre ancora sedersi intorno a un tavolo per esaminare, nei giorni che ci separano dalla conversione in legge del ‘Decreto Rilancio’ strumenti più significativi per evitare che la crisi derivante dalla pandemia diventi sistemica”.



Innocenti, tuttavia, sottolinea anche che “la Regione Puglia ha sinora ben interpretato le istanze derivanti dalla nostra categoria anche grazie al supporto concreto dell’assessore regionale pugliese al turismo Loredana Capone, partecipe delle nostre richieste sin dal febbraio scorso e al sostegno della Confcommercio pugliese. La Regione ha disposto azioni importanti, con tre linee di intervento principali. Il ‘Titolo II Covid’, per 100 milioni euro; il microprestito, per 254 milioni di euro; il voucher per l’occupazione, riservata solo al settore turismo, per 40 milioni di euro”.