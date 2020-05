Nobis Filo Diretto regala una polizza anti-Covid alle agenzie

09:46

Si chiama Valeas Daily Coronavirus la polizza che Nobis Assicurazioni e Filo diretto Assistance hanno deciso di attivare gratuitamente a tutti i titolari di agenzia.

Pubblicità

L’operazione ha l’obiettivo di garantire agli agenti un aiuto economico e una serie di servizi di assistenza in caso di eventuale ricovero per Covid-19.



“Siamo ben consci delle gravi difficoltà che il settore del turismo sta affrontando in queste settimane e con la scelta di offrire in omaggio la polizza Valeas Daily Coronavirus abbiamo voluto nuovamente ribadire il nostro sostegno agli operatori - sottolinea Stefano Pedrone, responsabile Direzione Turismo di Nobis Assicurazioni (nella foto) -. Si tratta di un piccolo gesto, ma grazie al nostro prodotto, nel caso in cui venga accertata un’eventuale positività a Covid-19 e sia necessario il ricovero in ospedale, gli imprenditori potranno contare su un valido aiuto sia sul piano sanitario che economico”.



Come funziona

La polizza permetterà ai titolari di adv di tutelare la propria salute e, al tempo stesso, di sostenere la propria attività nel caso in cui fosse accertata la positività a Coronavirus, grazie ad un’indennità di convalescenza di 3mila euro e a una diaria da ricovero di 100 euro al giorno fino a dieci giorni. Garantita anche assistenza gratuita post-ricovero, che comprende l’invio di un medico generico, il trasporto in ambulanza e il trasferimento dal proprio domicilio al pronto soccorso o all’istituto di cura. Inoltre, scaricando l’applicazione mobile Con Nobis sarà possibile ricevere assistenza medica ovunque e in qualsiasi momento, attraverso una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.



Per sottoscrivere gratuitamente la polizza Valeas Daily Coronavirus è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito Filo diretto Assistance o visitare la sezione dedicata sul portale di Nobis.