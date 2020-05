08:03

Più pagamenti elettronici e meno contanti. Prosegue con una nuova stretta la stessa linea proposta anche da precedenti Governi, con un nuovo abbassamento della soglia massima per i pagamenti con moneta sonante. La norma è contenuta nel Decreto Rilancio ed entrerà in vigore dal primo luglio, come spiega adnkronos.com e porterà all’abbassamento a 2mila euro della cifra massima che si potrà pagare in contanti. Ma non solo: nel 2022 il tetto scenderà a 1.000 euro.

Il credito d’imposta

Tuttavia è stata introdotta anche una misura per compensare i costi legati ai pagamenti elettronici. È previsto infatti un credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dagli esercenti per l’uso del Pos.



Un ‘bonus’ che va a intervenire su uno degli aspetti più discussi dei pagamenti digitali, ovvero i costi per i commercianti.



Tuttavia se un rivenditore rifiuterà un pagamento tramite bancomat non incorrerà in sanzioni.