13:05

Un piano straordinario da 275 milioni di dollari per sostenere i partner dell’industria del turismo attraverso azioni mirate e aiutarli a risollevarsi dall’impatto dell’emergenza Covid. È questo il programma varato da Expedia Group per sostenere la ripresa del settore e progettato per aiutare i partner indipendenti e le piccole catene a ricostruire il loro business, attrarre ospiti alto spendenti e ottimizzare il flusso di cassa.

"Ripristinare il mercato dei viaggi richiederà un livello di partnership senza precedenti in ambito pubblico e privato, oltre a una profonda comprensione di ciò di cui i nostri partner hanno bisogno - evidenzia Cyril Ranque, presidente del Travel Partners Group di Expedia Group -. Questo programma di ripresa è il primo passo del nostro lungo viaggio per ricostruire un ecosistema globale dei viaggi più resistente, inclusivo e sostenibile".



I punti del programma

Nel piano sono previsti diversi punti. Per ogni struttura che partecipa al programma, l'azienda reinvestirà il 25% del compenso guadagnato nel 2019 dalla struttura in crediti di marketing da utilizzare con Expedia Group. La società, inoltre, ridurrà il proprio corrispettivo su tutte le nuove prenotazioni effettuate nel periodo di tre mesi in cui il programma sarà attivo.



Un fondo da 25 milioni verrà invece destinato alle destinazioni per la realizzazione di campagne promozionali e di cooperazione per le destinazioni. E per mantenere i viaggi al primo posto nella mente dei consumatori, Expedia Group lancerà una serie di campagne globali di brand. Previsti infine corsi di formazione gratuiti per aiutare i lavoratori in cassa integrazione e quelli che hanno perso il lavoro in questo periodo.