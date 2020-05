Idee di viaggio post pandemia, nasce il portale EsploraItalia

di Oriana Davini

09:15

Funziona come una sorta di wikipedia del turismo, ma serve a generare idee di viaggio in base ai filtri inseriti: si chiama EsploraItalia e al suo interno conta già 900 destinazioni mappate.

Il portale, creato da Andrea Dattoli e Tiziano Salerno, fondatori del t.o. Arché Travel, punta a rilanciare il turismo italiano nella prima estate a misura di Covid-19 motivando i visitatori con un mix di gioco, scoperta e contenuti.



Cliccando su una zona e inserendo le proprie preferenze in base a cosa si cerca - per esempio borghi, siti Unesco, passeggiate, terme e città d'arte - il portale fornisce in automatico una serie di idee che meritano il viaggio, mettendo in evidenza anche quelle nel raggio di 100 km da casa.



"Nasce come un gioco - spiegano Dattoli e Salerno -, ma c'è anche un ruolo attivo di scoperta perché ognuno può costruirsi una mappa di esplorazione". L'iniziativa è aperta a enti del turismo e start up del settore, che possono aggiungere liberamente delle destinazioni.