Recovery Fund, si avvicina l'ipotesi di investimenti nel turismo

08:00

Il turismo è sempre più vicino a entrare nei settori che potranno beneficiare dei 172,7 miliardi di euro in arrivo con il Recovery Fund. A confermarlo sarebbero le dichiarazioni dello stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che come riporta ilsole24ore.com ha citato il turismo, insieme all’automotive, tra i settori che necessitino di piani specifici per la ripresa.

Si andrebbero così a confermare le prime dichiarazioni del ministro del Turismo Dario Franceschini, il quale aveva affermato che, con il Recovery Fund, sarebbero arrivati anche i fondi per le agenzie di viaggi e i tour operator. Ma la partita potrebbe essere ancora lunga.