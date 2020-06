Le agenzie che si prendono la piazza

08:35

Un giovedì di protesta. Diverso dalle vecchie e ormai dimenticate manifestazioni. A Roma le agenzie di viaggi si ritroveranno in piazza per non essere dimenticate.



La nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto) porta in primo piano i dettaglianti che, domani, faranno sentire la loro voce. Tanti, troppi i temi sul tavolo per un settore che, dati alla mano, sta pagando un conto salatissimo per il lockdown. E anche la situazione internazionale non aiuta.