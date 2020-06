di Oriana Davini

08:03

Una piattaforma digitale gratuita a disposizione delle adv: si chiama Oltretutto Travel Writer lo strumento nato dalla collaborazione tra World Explorer e Oltretutto Global Solution, società di consulenza guidata da Marco Cisini.

Dopo il lancio di World Explorer Travel Agent Club, spiega Alessandro Simonetti, general manager del t.o., "molte adv hanno iniziato a chiederci come strutturare la propria comunicazione, se sia meglio aprire un blog o impegnarsi in una campagna social: abbiamo deciso di fare un passo oltre offrendo uno spazio strutturato dove trovare contenuti di qualità o raccontare in prima persona destinazioni viste o il lavoro in adv".



Un portale di racconti

Oltretutto Travel Writing funziona come "un open source online travel magazine - aggiunge Marco Cisini -: è un portale di racconti di viaggi scritti anche da adv, che permette la promozione sui social media e attività di contatto diretto con la clientela".



L'utilizzo della piattaforma è gratuito e non richiede alcuna fee.