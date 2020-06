di Remo Vangelista

08:33

Una protesta organizzata bene nei tempi e nei modi. Dopo le recenti manifestazioni di piazza possiamo dire che le agenzie di viaggi a Roma hanno dato una lezione a tanti.

Una protesta di chi, da qualche giorno, alza la serranda al mattino con gli occhi pieni di speranza e le casse vicino allo zero.



Dopo mesi di chiusura totale è difficile rimettersi in moto e le adv hanno raccontato le loro storie in piazza, mostrando tutta l’insoddisfazione alle misure del Governo. Un Governo che si è praticamente dimenticato del turismo organizzato.



Ora è importante rimarcare che una ripresa dell’intero mercato passerà attraverso questi negozi su strada, gli stessi che qualche azienda voleva spedire nel dimenticatoio. Se qualcuno a Palazzo Chigi e dintorni volesse soffermarsi più di qualche minuto sul dossier turismo potrebbe rendersi conto dell’importanza delle adv.



E ovviamente di tutto quel mondo compreso nel turismo organizzato. Forse chiediamo troppo, ma in ogni caso sarebbe bene mettere fine ad eventuali promesse. In questa fase si sono sprecate, senza portare a risultati tangibili. Meglio il silenzio. Fa meno male.