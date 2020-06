Fto aiuta le agenzie: certificazione Pci-Dss gratuita per il 2020

15:25

Per venire incontro alle adv dopo il lungo lockdown, Fto, in collaborazione con Advantio, ha deciso di offrire gratuitamente a tutti gli agenti la piattaforma di autocertificazione PCI-DSS per l’anno 2020, senza alcun vincolo per gli anni successivi.

La decisione arriva dopo il rifiuto da parte della Iata di congelare la richiesta di certificazione PCI-DSS e di rimandare l’obbligo delle verifiche contabili sui rendiconti finanziari.



Per le agenzie che hanno già provveduto a pagare la certificazione 2020 sulla piattaforma Zerorisk, sarà prevista la certificazione gratuita per il 2021, mentre per le agenzie che hanno acquistato il piano triennale sarà fornito un anno aggiuntivo senza alcun costo.



Come fare

La certificazione gratuita è disponibile da oggi sul portale Zerorisk, nella sezione dedicata a Fto.



Le adv dovranno inserire, in fase di registrazione o in fase di rinnovo, il coupon COVID_19_100 per il piano annuale o COVID_19_33 per il piano triennale.



Per assistenza o informazioni è possibile contattare Fto all’indirizzo pcidss@ftoitalia.it o Advantio all’indirizzo support@zerorisk.io.