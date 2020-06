08:03

Le limitazioni inizieranno ad essere tolte dal prossimo lunedì e da fine giugno gli italiani potranno anche andare in vacanza in Grecia. La notizia è arrivata direttamente dal ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, dopo un incontro con il suo omologo italiano Luigi Di Maio.

Come precisato da ansa.it, gli italiani da fine mese potranno recarsi in Grecia anche per motivi di svago, senza sottostare a nessun obbligo di quarantena. Di Maio, inoltre, ha anche sottolineato la necessità di una regolamentazione omogenea per i Paesi Ue, in modo da non frammentare il mercato del turismo



Le prospettive per il settore

La notizia apre nuovi orizzonti per il turismo organizzato in Italia, con un nuovo spazio di manovra per agenzie di viaggi e tour operator.



Certo, il bacino italiano dovrà fare i conti con i competitor del resto d’Europa. In ogni caso l’apertura dei confini della Grecia nei confronti dei turisti in arrivo dalla Penisola va ad ampliare il ventaglio di possibilità, che si aggiunge a mete come Croazia e Austria (quest’ultima aprirà il confine con l’Italia dal 16 giugno). Resta in vigore, invece, lo stop ai viaggi verso la Svezia.