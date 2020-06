Gattinoni Travel Network lancia ‘On the road’ per il turismo di prossimità

14:22

Novità in casa di Gattinoni Travel Network, che ha lanciato il motore di ricerca ‘On the road’, riservato alla prenotazione di viaggi nelle destinazioni di prossimità.

Con ‘On the road’ le agenzie di viaggi possono confezionare in autonomia proposte, idee di viaggio in Italia ma non solo, per qualsiasi durata. Il nuovo motore di ricerca è inserito all’interno delle piattaforme Passepartout e MySquare, sistemi di prenotazione rispettivamente utilizzati dalle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. Questa nuova funzionalità dà alle agenzie l’opportunità di creare itinerari in modo semplice, veloce e intuitivo e di permettere loro di essere propositive e competitive nel caso i clienti non abbiano le idee chiare.



La piattaforma

“Il Gruppo Gattinoni ha voluto creare una piattaforma estremamente intuitiva anche per questa attuale tipologia di domanda – spiega Mario Vercesi (nella foto), consulente DPack -. Il nuovo motore di ricerca oggi è utile per il turismo di prossimità ma la sua impostazione lo rende idoneo, in futuro, a qualsiasi itinerario terrestre. L’obiettivo, raggiunto, era offrire alle agenzie partner un nuovo strumento di lavoro che agevolasse la ripresa delle attività e le opportunità di guadagno. Il lancio di On The Road è stato abbinato ad una campagna dedicata che prevede uno sconto riservato all’agenzia sulla pratica inserendo un codice promozionale. Anche le vendite effettuate con On the Road concorrono alla campagna di fidelizzazione Pass-Rewards 2020, come tutti i restanti servizi acquistabili in Dpack”.



Il funzionamento è semplice: si sceglie con un click la modalità di percorrenza: propria auto, auto a noleggio, fly & drive. Si compilano pochi campi, come località di partenza, data di partenza, componenti del nucleo viaggiante e la composizione delle camere. Si traccia l’itinerario decidendo se le località debbano essere semplici tappe o prevedano pernottamenti. Le strutture ricettive (hotel e appartamenti) che compaiono sono solamente quelle disponibili nelle date scelte. Oltre alle strutture ricettive è possibile acquistare anche eventuali attività entro un raggio massimo di 40 km rispetto alle località selezionate.