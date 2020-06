Viaggi di lusso e Italia: la ripresa comincia qui

15:32

Dopo tre mesi difficili, si ricomincia a sognare una vacanza e, secondo l’opinione degli adv abituati a confrontarsi con la clientela di fascia elevata, i primi a ripartire saranno i viaggi più esclusivi e meno legati alla dimensione di gruppo. Ovvero, quelli di lusso.

I fattori di successo

Sicuramente giocano a favore fattori come la privacy garantita dagli yacht di lusso, dal trasporto a bordo di un jet privato o dal soggiorno in ville esclusive, che consentono di mantenere una privacy e un distanziamento altrimenti difficili da preservare.

“Visto che determinate fasce possono permettersi posti business ben distanziati, macchine e guide private, la loro vacanza può risultare più sicura”, sintetizza Luca Perfetto, ceo e founder di WHS Worlding Hospitality Solutions.



Le richieste

Nelle sedi della DreamsTeam, agenzia membro del network di lusso Virtuoso, “le richieste iniziano ad arrivare - spiega il titolare Andrea Mereghetti -: i nostri clienti non hanno problemi a noleggiare un aereo privato per andare in Sardegna o a Dubai, il problema è l'incertezza su un'eventuale quarantena”.

Il trend indica quest’anno che, prima ancora di scegliere la destinazione, le richieste si indirizzano a soluzioni di accoglienza esclusive. Infatti, conferma Stefano Bajona, alla guida della Onirikos, “per ora riceviamo solo richieste di ville e yacht, magari anche per un mese. Gli hotel, invece, non vengono ancora considerati”. Unica eccezione, strutture 'diffuse', come Borgo Egnazia in Puglia.



Italia da record

“L'Italia farà il botto, anche sei i nostri hotel di alta gamma da anni lavorano con la clientela straniera, quindi sono poco conosciuti in patria – aggiunge Andrea Mereghetti -. Penso che andranno molto bene la Puglia, tutta la Toscana, l'Umbria, le ville della Riviera romagnola, meno la Sardegna”.

Italia sì ma non solo. A riprendersi potrebbe essere anche l'Oceano Indiano, con le Maldive in pole position e, a medio raggio, Grecia ed Egitto.