Campania, 2000 euro alle agenzie di viaggi della regione

09:46

La conferma ufficiale è arrivata dallo stesso presidente della Regione Vincenzo De Luca: le agenzie di viaggi della Campania riceveranno un contributo di 2000 euro.

Una boccata di ossigeno per un settore, quello dell'intermediazioen turistica, che oltre a soffrire più di altri il blocco delle attività ha subito, secondo De Luca, gli effetti di una condizione di sostanziale solitudine istituzionale.



Tra i temi affrontati nel corso di un incontro con i vertici Fiavet regionali e gli assessori anche la creazione di un Piano di Promozione, per la stesura del quale è stato chiesto l’apporto della Fiavet quale interlocutore strategico.



Le richieste delle adv

L’incontro è stato l’occasione, per le agenzie di viaggi, di avanzare una serie di richieste, tra cui la migliore definizione del bonus vacanze, che al momento appare di difficile applicazione, ma soprattutto la proroga della cassa integrazione per i loro dipendenti fino a fine anno, una misura considerata indispensabile per scongiurare la chiusura di centinaia di agenzie e il licenziamento di circa mille addetti.



Un tema che sta particolarmente a cuore alla Regione, che ha promesso di impegnarsi su questo fronte; assicurazioni in merito sono arrivate anche da parte del Governo.