10:15

È in uscita lunedì 15 giugno la nuova edizione di TTG Luxury, il magazine di TTG Italia interamente dedicato al segmento alto di gamma, che sarà anche disponibile online sulla nostra digital edition.

Tema forte di questa edizione, la ripartenza dell’estate post Covid, che anche per il segmento lusso creerà nuovi modi di vivere la vacanza, dal viaggio all’accoglienza.



Quello che sembra emergere è la ricerca di un turismo di prossimità, che dovrebbe favorire la permanenza degli italiani nella Penisola, anche se la riapertura della frontiere italiane del 3 giugno scorso ha dato una prima spinta al turismo europeo per tornare a guardare con maggiore attenzione al prodotto tricolore.



Un numero ricco di spunti quello in uscita lunedì: le agenzie Virtuoso e Traveller Made italiane raccontano le prime richieste per la stagione, che si orientano su servizi il più possibile privatizzati; le grandi destinazioni appannaggio dei vip tracciano le loro linee di ripartenza, fra la necessità di garantire sicurezza e quella di non perdere la capacità di costruire un’esperienza indimenticabile per gli ospiti.



E ancora le interviste: Franco Gattinoni illustra il nuovo protagonismo che le agenzie avranno in questa fase difficile, mentre il ceo di Forbes Travel Guide, Filip Boyen, pone l’accento sul concetto di fiducia, che sarà la leva principale per riconnettere il cliente up level con il viaggio.