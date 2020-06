08:04

Un’estate all’insegna della collaborazione. In un momento complesso come quello attuale è chiaro che nessuno può fare a meno di un canale di vendita importante come quello delle agenzie. E per restare vicini alla distribuzione, una delle leve più efficaci sono sicuramente i portali dedicati al trade.

Pubblicità

Proprio a questo argomento TTG Magazine dedica il Focus pubblicato sul numero in distribuzione da oggi, con una serie di approfondimenti dedicati alla situazione di mercato attuale e alle strategie delle aziende per mantenere un legame stretto con il trade.



Scopri TTG Focus sul numero del magazine in distribuzione da oggi e sfogliabile anche online con la Digital edition.