Fiavet Puglia riduce la quota associativa per aiutare le agenzie

09:35

Una quota di adesione più che dimezzata per venire incontro alle richieste delle agenzie di viaggi del territorio. È questa la decisione del Consiglio direttivo di Fiavet Puglia, per permettere a più agenzie di accedere ai servizi sindacali offerti dall’associazione.

“In attesa delle chiarificazioni normative del Governo e della integrazione dell’attività di supporto della Regione Puglia e in considerazione dell’emergenza causata dal Covid-19 – dice il presidente di Fiavet Puglia Pietro Innocenti - abbiamo deliberato la riduzione della quota. È una decisione che matura dalla necessità di venire incontro alle richieste di poter usufruire nel nostro supporto pervenuteci in questi ultimi mesi da parte di agenti non associati. Un intervento che è quasi giornaliero sia dal punto di vista sindacale, com’è nella natura della Fiavet, sia come supporto normativo. Non potevamo restare indifferenti alle richieste dei nostri colleghi”.



Sono sempre di più, infatti, gli agenti non associati che richiedono l’intervento di Fiavet per interpretare le norme relative all’erogazione di sostegni economici a seguito della crisi scatenata dal Covid-19.