08:04

Lo scorso 18 maggio, dopo due mesi di lockdown, le agenzie di viaggi italiane hanno potuto rialzare la serranda e accendere l’insegna. A tre settimane da quel giorno, con i confini regionali e nazionali finalmente aperti, TTG Italia ha scattato una fotografia della distribuzione per capire come sta lottando il comparto, in che modo si è organizzato e cosa chiedono i (pochi, per ora) clienti che si sono riaffacciati nei punti vendita.

La partenza è stata graduale per tutti i network e per molte agenzie ha significato dover fare i conti con situazioni difficili…