“Viviamo un momento al limite dell’allucinante, ma arriverà la ripresa”. Franco Gattinoni non nasconde le sue preoccupazioni nel Match Point con il direttore Remo Vangelista ospitato sull’ultimo numero di TTG Luxury.

La situazione è pesante, ma il manager non demorde: anche secondo il suo parere il segmento luxury ripartirà per primo, e sarà quello che potrà dare più soddisfazione al turismo organizzato in questo difficile 2020.



Ma a patto che siano coinvolte le agenzie: “Faranno la differenza” dice.



