di Oriana Davini

08:35

Andrà in vacanza un sesto in meno degli italiani rispetto all'anno scorso ma aumenta a doppia cifra la percentuale di chi lo farà prenotando in agenzia. La conferma arriva dall'indagine annuale di italiani.coop per Robintur, che ha fotografato le vacanze dei connazionali per la prima estate a misura di Covid-19.

"Circa 10 milioni di italiani stanno pensando di rinunciare alle vacanze questa estate - spiega Albino Russo, d.g. di Ancc-Coop - ma 7 persone su 10 hanno voglia di partire".



Dove vanno gli italiani

Incertezza sull'evoluzione della pandemia e preoccupazione economica frenano ma non bloccano il turismo: il 90 per cento dei vacanzieri sceglierà l'Italia, muovendosi soprattutto in macchina verso Puglia, Sicilia e Trentino Alto Adige. Terrà il mare, così come villaggi e hotel, ma il vero boom sarà quello della montagna, in crescita del 10% rispetto al 2019.



L'incertezza premia invece le adv: il 31% dei vacanzieri prenoterà attraverso questo canale contro il 18% del 2019. "Assistenza professionale e affidabilità saranno essenziali per mantenere questi numeri, anche perché stimiamo che il 35% prenoterà sotto data: è qui che sarà cruciale il saper rassicurare i clienti".