di Oriana Davini

09:43

L'aumento dei prezzi ci sarà ma non nell'immediato: così Paola Frigerio (nella foto), leisure, marketing & network director di Frigerio Viaggi, prevede l'andamento del pricing, da sempre uno dei temi critici della stagione estiva, ancor più quest'anno, nel quale oltre al calo della domanda c'è l'obbligo di adeguarsi alla normativa.

"Credo che distanziamento, cura del servizio, sanificazione e sicurezza saranno fattori cruciali ancora per molto tempo. Tutto questo ha un costo: se guardiamo cos'è successo dopo la Sars, i prezzi sono aumentati del 30%: non credo succederà già quest'estate ma nel medio periodo sì, perché le aziende possono affrontare una stagione in perdita ma non andare oltre".



Lo testimoniano i listi prezzi di hotel e villaggi: "Sono rimasti uguali al 2019 anche a fronte di più costi per pulizia e riorganizzazione spazi. E con l'aumento di tratte e frequenze credo che anche la biglietteria per l'estate si livellerà, è la legge del prezzo dinamico".