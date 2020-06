Nobis, nuove garanzie anti Covid nella polizza Filo diretto Easy

15:16

Nobis Assicurazioni introduce nuove garanzie anti Covid-19. La compagnia ha aggiornato Filo diretto Easy inserendo una serie di coperture specifiche e prestazioni di assistenza che permetteranno alle agenzie di tutelare i clienti anche in caso di eventuale positività al Coronavirus.

Per esempio, se durante la vacanza viene diagnosticata un’infezione che comporta il ricovero ospedaliero, il viaggiatore potrà beneficiare di una diaria giornaliera fino a dieci giorni; se invece l’evoluzione della patologia si traduce in un ricorso obbligatorio alla terapia intensiva, il cliente riceverà un’indennità di convalescenza.



Inoltre, la garanzia Spese Mediche include ora un rimborso spese per indagini diagnostiche effettuate in seguito alla positività da Covid, mentre la garanzia Annullamento Viaggio prevede ora espressamente la positività al virus tra i motivi che danno diritto al rimborso.



“Con questo aggiornamento di Filo diretto Easy vogliamo far sentire nuovamente la nostra vicinanza a tutte le agenzie che, in una situazione molto complicata per il settore e ancora ricca di incognite sul futuro, potranno consentire ai loro clienti di viaggiare in sicurezza e fornire loro un supporto ancora più completo in caso di eventuale infezione da Coronavirus – spiega Stefano Pedrone, responsabile Direzione Turismo di Nobis Assicurazioni -. Il restyling non comporta inoltre nessun tipo di costo extra che vada a gravare né sull’operatore né sul cliente finale, ad eccezione della sola nuova garanzia Interruzione soggiorno per quarantena che è facoltativa”.



Le altre novità

Tra le nuove prestazioni introdotte nella polizza Filo diretto Easy ed erogate dalla centrale operativa di Nobis Assicurazioni ci sono: il consulto psicologico, il servizio di Second Opinion e l’attivazione di un abbonamento temporaneo a servizi di streaming video. Le tre coperture vengono attivate in caso di ricovero ospedaliero per Covid-19.



La centrale operativa offrirà anche l’invio di un pediatra (in Italia), un servizio telefonico informativo per consentire al viaggiatore, di ottenere in pochi istanti i numeri di telefono istituiti dalle Autorità ed effettuare eventuali segnalazioni, ma anche il blocco e il duplicato della carta di credito in caso di furto, rapina o smarrimento avvenuto durante la vacanza.